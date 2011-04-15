Инвесторы взяли паузу в преддверии выходных в Китае

В пятницу рынок акций РФ торговался смешанно, несмотря на рост цен на сырую нефть и сохраняющийся спрос на рублевые активы. Давление на настроение инвесторов оказывает выходящая слабая статистика по китайской экономике и отсутствие столь ожидаемых рынками договоренностей между Пекином и Вашингтоном по торговле.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний транспортного (-1,79%) и нефтехимического (-1,50%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги, повысившись на символические 0,02% и

закрылся на отметке 2521.70 пункта. Индекс РТС закрылся со снижением на 0,27% и остановился на уровне 1211.23 пункта на фоне понижения курса рубля к доллару и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ выросли на фоне надежд

инвесторов на позитивный итог переговоров по торговле между Д. Трампом и Си Цзеньпином в феврале. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России выросли на 1,36%, до 61,67 доллара за баррель. Западно-техасская WTI прибавила 1,21%, до 54,44 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии снизился против евро и доллара на волне уменьшения спроса инвесторов к валютам ЕМ, а также на фоне сильных данных с рынка труда США и некоторого оживления потребительской инфляции в еврозоне. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 0,33%, до 65,62 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» увеличилась на 0,39%, до 75,18 рубля за один евро.

Российская валюта консолидируется в ожидании начала регулярных покупок валюты Минфином в этом месяце.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал»



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