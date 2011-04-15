Пятничное ралли по нефти поддержит рубль на европейских торгах

В пятницу, 1 февраля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 10 коп. (+0,16%), до 65,50 руб., курс евро – на 24 коп. (+0,32%), до 74,84 руб.

В последний день недели торги на Московской бирже прошли относительно спокойно. Несмотря на резкое повышение цен на нефть рубль подешевел к доллару и евро на 10 и 24 копеек соответственно. Потери небольшие. Полагаю, что продавцы не проявляли активности из-за предстоящих выходных.

Высокая волатильность на российском валютном рынке наблюдалась на американской сессии после публикации отчета по рынку труда США. Данные вышли неоднозначными. Количество новых рабочих мест значительно превысило ожидания рынка, однако вырос уровень безработицы, а темпы роста среднего месячного заработка оказались ниже прогнозируемых.

На американской статистике курс доллара повышался с 65,32 руб. до 65,64 руб., курс евро – с 74,92 руб. до 75,31 руб. К закрытию дня рубль отыграл часть потерь на фоне повышения нефтяных котировок.

Баррель Brent по итогам дня подорожал на 2,88%, до $62,82. Участники рынка считают, что санкции США, введенные против государственной нефтяной компании PDVSA на прошлой неделе, снизят венесуэльский экспорт. Также трейдеры продолжают анализировать итоги двухдневных переговоров между США и Китаем.

По итогам встречи представителями США был отмечен прогресс на пути заключения торгового соглашения. Окончательный итог в переговорах отложен до встречи лидеров двух стран в конце февраля.

В понедельник на площадках в Азии доллар торгуется к большинству валют в плюсе, нефть – в небольшом минусе. Динамика рубля будет зависеть от нефтяного рынка. Ситуация в Венесуэле накаляется. Ряд стран Европы требуют проведения новых президентских выборов. Президент США Дональд Трамп пугает Николоса Мадуро применением американских вооружённых сил. Венесуэльский президент Николас Мадуро, в свою очередь, отверг требования о проведении новых выборов. На этом фоне нефтяные котировки могут пробить сопротивление на отметке $63 за баррель и устремиться к уровню $64 за бочку.

По паре доллар/рубль продолжаю придерживаться нисходящего тренда с целями на уровнях 65,07 руб. и 64,78 руб. за доллар США. На мировом валютном рынке пара евро/доллар снижается, поэтому от пары евро/рубль ожидаю падения до уровня 74,70 руб., но ослабление ниже 74,50 руб. за евро пока не рассматриваю.







Владислав Антонов, аналитик информационно-аналитического центра Альпари







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