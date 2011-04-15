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04.02.2019

Спад буровой активности в США предвещает рост цен на нефть

По итогам минувшей пятидневки нефть марки Brent подорожала четвертую из последних пяти недель, неплохо прибавив в весе на торгах пятницы. Однако котировки так и не смогли пробить важную отметку 63 доллара за баррель, которая отпугивает покупателей с начала года.
В ходе недели рынок нефти ощущал на себе воздействие разнонаправленных факторов, но перевесили позитивные сигналы. К таковым относятся подвижки в торговых переговорах США и Китая, санкции против энергетического сектора Венесуэлы, более скромный, чем ожидалось рост запасов в США, ослабление доллара на фоне смягчения риторики ФРС, а также сильная статистика по рынку труда и солидный индекс деловой активности в производственном секторе США.
Под занавес недели сырьевой сегмент получил дополнительный бычий импульс – нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила о сокращении числа активных буровых на 15 штук – до 746 единиц. Таким образом, установки достигли минимального уровня со второй половины мая 2018 года. Количество буровых сокращается четвертый раз за последние пять недель, предвещая замедление роста добычи черного золота в Штатах.
В контексте геополитики тоже присутствует важный фактор поддержки роста цен – Минфин США сообщил, что под санкции подпадают не только поставки венесуэльской нефти в Соединенные Штаты, но также все сделки, которые осуществляются с участием финансовой системы США.
В предстоящие дни участники рынка продолжат анализировать потенциальное влияние американских санкций на баланс спроса и предложения, ориентироваться на настроения мировых инвесторов на фондовых площадках, а также дальнейшую динамику запасов нефти и нефтепродуктов в США. С технической точки зрения, основное внимание будет направлено на уровень 63 доллара, пробой которого откроет путь к следующему сопротивлению вблизи отметки 64.



Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ





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