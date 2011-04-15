Рынок акций в неустойчивом равновесии

Внешний фон с утра не дает определенных сигналов на открытие российского рынка акций. Американские фьючерсы и нефть торгуются около закрытия пятницы, правда, нефть показывает тенденцию к снижению. Преимущественно в «зеленой» зоне находится фондовая Азия.

Среди важных новостей выходных стоит отметить выход России и США из договора по ракетам средней и меньшей дальности. Это негативный фактор для рублевых активов, поскольку нет никаких сомнений, что в разрыве договора Запад обвинит Россию, и это станет одним из поводов для ужесточения санкционной риторики. Впрочем, пока особо жестких заявлений по этому поводу нет.

Нефть закрыла прошлую неделю в районе верхней границы бокового канала 60,5-63 доллара за баррель. Наиболее вероятный сценарий – откат от этого уровня. На дневном графике нефти нарисовалась фигура перевернутая «голова-плечи», реализация которой выведет котировки сырья в район 70 долларов. Однако для пробития «плеча» (оно же и верхняя граница боковика) необходимы новые драйверы, которых на новостном горизонте не видно. Одного лишь снижения числа нефтяных буровых установок к в Штатах для этого недостаточно.

Однако у Индекса Мосбиржи есть шансы подрасти, если приток средств на развивающиеся рынки, в том числе и в Россию, продолжится. Как показывает статистика, первые дни нового месяца рынки чаше растут, нежели падают. Поэтому особое внимание уделяем Сбербанку, который в пятницу выглядел хуже рынка, немного снял перекупленность, и закрылся на сопротивлении 216 руб. В случае продолжения роста, акции Сбера могут отправиться к следующему барьеру, который располагается на 10 рублей выше. В целом же для Индекса Мосбиржи сопротивление располагается на отметке 2550 пунктов.

Быть может, рынок поддержит небольшое ослабление рубля. На прошлой неделе российская валюта так и не решилась штурмовать отметку 65 руб за доллар и откат в район 66 вполне вероятен. При таком раскладе надо подбирать бумаги металлургов, прежде всего «Северстали», ММК, НЛМК, как спекулятивно, так и среднесрочно с прицелом на дивиденды.







Алексей Антонов, аналитик Алор Брокер









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