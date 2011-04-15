В понедельник в секторе высоколиквидных бумаг сохранялись признаки спроса, хотя активность на развивающихся рынках в целом и сократилась из-за новогодних биржевых каникул в Китае и других странах Азии. В плюсе закрылись Северсталь (CHMF, +1.4%), Транснефть (TRNFP, +1.1%), Новатэк (NVTK. +1.1%), ВТБ (VTBR, +1.1%), АФК Система (AFKS, +1.1%), НЛМК (NLMK, +0.8%). Тем временем на 2.6% подешевел Аэрофлот (AFLT), сообщивший о падении чистой прибыли по РСБУ за 2018 год в десять раз из-за убытка в четвертом квартале. Четвертый квартал - традиционно слабый для компании, за первые три квартала прибыль Аэрофлота по МСФО была заметно выше прибыли по РСБУ, но отчетность по РСБУ за четвертый квартал уменьшает уверенность в сохранении высокой дивидендной доходности (отчетность по МСФО за четвертый квартал и 2018 год ожидается 28.02).

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Южного Кузбасса (UKUZ) подорожали на 24.9%, Кубаньэнерго (KUBE) – на 16.6%, МРСК Сибири (MRKS) – на 5.7%.

Фондовые индексы США повысились на 0.7% - 1.1%, фьючерсы на индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в небольшом минусе, в большинстве стран Азии биржи сегодня не работают по случаю новогодних каникул.

С позиций технического анализа, в случае закрепления индекса РТС выше уровня 1200 пунктов станет возможным заметное движение вверх. Вместе с тем, рынок пока лишен существенных новостных поводов к увеличению оборотов – в краткосрочной перспективе возможно некоторое затишье в ожидании возобновления торговых переговоров между США и КНР, а также потока корпоративной отчетности. Из российских крупных эмитентов сегодня, как ожидается, консолидированную отчетность опубликуют Роснефть (ROSN) и Северсталь (CHMF). Совет директоров последней вчера рекомендовал дивиденды за четвертый квартал прошедшего года в размере 32.08 руб. на акцию (выше нашего прогноза). На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации вблизи отметки 65.5 по паре доллар-рубль.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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