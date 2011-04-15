Рынок РФ во власти нефтяной волатильности

В начале новой недели российские фондовые индексы двигались в тандеме с нефтяными ценами, которые «помотало» от 2-месячных максимумов выше 63,50 и обратно. На этом фоне индекс МосБиржи, который в моменте успел отметиться на новых исторических максимумах, к концу сессии вернулся на исходные позиции, как и РТС, ненадолго превысивший максимум пятницы. Дополнительное давление оказало ухудшение внешнего фона, которое не позволило отечественным бенчмаркам остаться в зеленой зоне.

Нефть колебалась под влиянием факторов разнонаправленного действия. Так, на стороне покупателей было сокращение буровой активности в США до 9-месячных минимумов, снижение добычи ОПЕК в январе, относительно благоприятное завершение торговых переговоров США и Китая, смягчение позиции ФРС, а также обострение ситуации в Венесуэле, санкции против которой теперь грозится ввести и Британия. В противовес выступило ухудшение настроений инвесторов во второй половине дня, а также укрепление доллара по всему спектру рынка. Впрочем, отскок USD связан, скорее, с отложенной реакцией на сильные данные по занятости, а геополитика остается в центре внимания сырьевых рынков, а значит, риски для Brent сейчас смещены в сторону роста.

Примечательно, что рубль практически не реагировал на внешние раздражители, расположившись в тесном диапазоне. По итогам сессии курс валюты практически не изменился, несмотря на широкий размах движения нефтяных цен и практически повсеместное восстановление «американца». Если говорить о возобновлении и недавнем расширении покупок валюты, то его влияние компенсируется перекрывающимся сальдо платежного баланса. Возможно, такое поведение рубля – затишье перед бурей, которая может прийти с любого фронта, но пока вряд ли санкционного, ведь Вашингтон пока занимается насущными вопросами. В краткосрочной перспективе в случае возобновления роста нефти и отката доллара можно рассчитывать на движение доллара в направлении области 65,30 руб.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями





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