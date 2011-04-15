На рынках снизилась активность — всему виной длинные выходные дни в Азии

Рынок акций РФ закончил торги в понедельник с небольшими изменениями по отношению к пятничному закрытию. На рынке сохранялся интерес к акциям российских компаний на фоне выхода данных ВВП РФ, которые показали рост на 2,3% в 2018 году.

Стабилизация цен на сырую нефть и спрос на ОФЗ остаются основными

факторами, поддерживающими позитивное отношение инвесторов к акциям компаний.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний энергетического (+0,70%) и телекоммуникационного (+0,66%) секторов. Под давлением оказались бумаги компаний транспортного (-0,75%) и нефтехимического (-0,41%) секторов.

Индекс ММВБ к концу торгов повысился на 0,07% и закрылся на отметке 2523.52 пункта. Индекс РТС закрылся со снижением на 0,01% и остановился на уровне 1211.15 пункта на фоне ослабления курса российского рубля к доллару и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ упали, растеряв рост, набранный в первой половине дня. Давление на котировки оказывает укрепление курса доллара, а также публикация слабых статистических данных из США, которые на фоне отсутствия реального прогресса в переговорах между Пекином и Вашингтоном по торговле перешли на негативную территорию на торгах днем.

Котировки североморской марки нефти Brent к концу торгов в России упали на 1,50%, до 61,81 доллара за баррель. Западно-техасская WTI обвалилась на 2,52%, до 53,87 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии плавно

снизился против евро и доллара на общем фоне уменьшения курсов валют ЕМ и нежелания инвесторов проявлять активность в преддверии заседания ЦБ РФ по монетарной политике, которое состоится в пятницу. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 0,33%, до 65,62 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» увеличилась на 0,39%, до 75,18 рубля за один евро.

Сохранение осторожной позиции инвесторов на рынках будет оказывать давление на курс рубля.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал»





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