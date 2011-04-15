Рынок акций готов перейти к снижению

Вчера российский рынок акций вновь пытался подрасти и даже переписал исторический максимум. Однако, отобедав, продавцы активизировались, и к вечеру увели Индекс Мосбиржи на уровень открытия.

После нашего закрытия Америка сильно подросла, но сегодня с утра фьючерсы на американские индексы торгуются в минусе. На уровне вчерашнего закрытия находится и нефть. Азия также не дает однозначного сигнала на открытие нашего рынка: Китай и Гонконг празднуют свой новый год, фондовая Япония падает, а Австралия растет.

Сегодня Индекс Мосбиржи еще может попытаться сходить наверх, но дневной график явно дает понять, что силы «быков» заканчиваются и вот-вот на безыдейном рынке продавцы возьмут власть в свои руки.

Придать новый импульс покупкам мог бы дать прорыв нефтью отметки 63 доллара, что дало бы шанс на реализацию фигуры «перевернутая голова-плечи» с целью движения в район 70 долларов за баррель. Однако вчера все попытки закрепиться выше сопротивления окончились неудачей. Сегодня мы также не видим драйверов, которые могли бы выбить нефть из коридора 60,5-63 доллара.

Сегодня опубликуют отчеты за прошлый год «Северсталь» и «Роснефть». Первую бумагу мы уже давно рекомендовали включить в портфель. А вот с «Роснефтью» стоит проявлять повышенную осторожность: несмотря ни на какие финансовые показатели не стоит забывать про долг венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA в размере порядка 6 млрд долларов перед «Роснефтью». Вероятность возврата этих средств тает с каждым днем.

Не очень понятны причины снижения Сбербанка. Возможно, Сбер отыгрывает опасения ЦБ и агентства Fitch о рисках перегрева рынка необеспеченных банковских кредитов населению. Но есть и версия о том, что последние дни хуже рынка акции крупнейшего банка выглядят из-за прекратившегося притока средств западных инвесторов. В любом случае динамика Сбера наводит на мысль, не пора бы начать фиксацию прибыли…

Не ждем сегодня особых движений в паре доллар-рубль, которая вчера подросла на 0,15% и ушла чуть выше отметки 65,5. Пока не видно драйверов, способных вновь отправить российскую валюту на штурм отметки 65, хотя фундаментально рубль должен стоить намного дороже нынешнего уровня.







Алексей Антонов, аналитик Алор Брокер





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