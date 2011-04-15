Рубль ждет новых драйверов для укрепления

В понедельник, 4 февраля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 9 коп. (+0,13%), до 65,59 руб., курс евро понизился на 8 коп. (-0,11%), до 74,84 руб.

Рубль продемонстрировал разнонаправленную динамику с долларом и евро. На американской сессии доллар США подорожал ко всем валютам на фоне роста доходности 10-летних американских облигаций. Инвесторы и трейдеры, видимо, посчитали хорошим отчет по занятости в США, опубликованный в пятницу.

По моим наблюдениям отчет по рынку труда оказывает сильное влияние на валютный рынок в течение часа, а потом про него забывают до следующего месяца. Но если фактическое значение значительно отличалось от прогнозного, то его могут использовать в течение недели после публикации как триггер для манипуляции толпой на рынке.

Дополнительное давление на рублевые пары исходило от нефтяного рынка. Цена на Brent скорректировалась на 3,8%, до $61,25 за баррель. Снижение котировок проходило на фоне общего укрепления американской валюты. Поскольку в пятницу рубль проигнорировал рост цен на нефть, то при её удешевлении в понедельник не было реакции со стороны рублевых пар.

Мои ожидания по парам доллар/рубль и евро/рубль не изменились. По доллару прогнозирую ослабление к рублю до отметки 65,07 руб., курс евро дойдет до 74,70 руб. Дальние цели: 64,78 руб. и 74,50 руб. соответственно. Рубль ждет новых драйверов.







Владислав Антонов, аналитик информационно-аналитического центра Альпари







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