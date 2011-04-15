Рынок нефти: между долларом и геополитикой

В понедельник торговый диапазон нефтяных цен оказался довольно просторным. Brent успела побывать на 2-месячных максимумах в районе 63,60, обвалиться к минимуму 61,25 и в конечном итоге вернуться на исходные позиции. Волатильностть котировок обусловлена наличием противодействующих факторов.

С одной стороны, в пользу роста цен говорит геополитика. На этом фронте ситуация обостряется. Так, Мадуро заявил, что в среду в стране начнется сбор подписей против военного вмешательства Америки. А тем временем Британия – одна из многих стран, выступающих против режима Мадуро – сообщила, что рассматривает возможность введения санкций против латиноамериканской страны. Учитывая и без того бедственное положение в Венесуэле, дополнительное внешнее давление только усугубит ситуацию, тем самым повышая риск сведения добычи нефти к минимуму.

Но Brent не смогла закрепить успех на максимумах и подтвердить долгожданный пробой уровня 63 из-за фактора сильного доллара, который накануне прилично прибавил в весе против большинства конкурентов, а также на фоне тяги игроков к фиксации прибыли. К слову, второй фактор говорит о сомнениях участников рынка в присутствии достаточных драйверов для продвижения цен вверх на данном этапе.

Однако несмотря на то, что «прокол» важного уровня оказался ложным, попытки прорыва к новым вершинам можно расценивать как некоторое улучшение технической картины. Осталось дождаться более значимых катализаторов, которые откроют путь для более устойчивого подъема Brent.

Сегодня рынок продолжит следить за настроениями инвесторов, динамикой доллара, а также новостями с геополитического фронта, где дальнейшая дестабилизация может вызвать новый всплеск покупок в сырьевом сегменте.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ















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