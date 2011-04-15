Во вторник спрос на рынке сохранялся. В секторе высоколиквидных бумаг особенно заметно подорожали акции Роснефти (ROSN, +4.3%), опубликовавшей отчетность по МСФО за четвертый квартал прошедшего года – несмотря на чистую прибыль и EBITDA ниже консенсус-прогноза, отчетность вызвала положительную реакцию. Позже стало известно о повышении рейтинга Роснефти международным рейтинговым агентством Standard&Poor’s до инвестиционного уровня “BBB-”. Акции АФК Система (AFKS) подорожали на 3.2%, Лукойла (LKOH) – на 1.6%, Сбербанка (SBER) и корпорации Алроса (ALRS) – на 1.1%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ОВК (UWGN) подорожали на 12.5%, Томской распределительной компании (TORS) – на 8.4%, Лензолото (LNZL) – на 8.1%.

Фондовые индексы США повысились на 0.5% - 0.7%, фьючерсы на индексы США торгуются немногим выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, в плюсе находятся и азиатские индексы (тем временем во многих из стран Азии продолжаются новогодние каникулы).

С позиций технического анализа, закрепление выше уровня 1200 пунктов по индексу РТС подразумевает возможность среднесрочного роста. Вместе с тем, внешний фон к открытию торгов можно назвать нейтральным. Обращение президента США к нации, состоявшееся сегодня рано утром по московскому времени, не позволило рассчитывать на сближение позиций республиканцев с демократами, что сохраняет риски новой частичной приостановки работы правительства. Торговые переговоры между США и КНР на высшем уровне, как ожидается, возобновятся лишь на следующей неделе. Пока же внимание западных трейдеров, по всей вероятности, будет сосредоточено на потоке корпоративной отчетности, из которой сегодня до открытия торгов в США ожидается отчетность десяти компаний из индекса S&P 500, включая General Motors (16:30 мск). На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации вблизи отметки 65.5 по паре доллар-рубль.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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