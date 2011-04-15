Фаза оптимизма на глобальных рынках пока сохраняется. В ходе вчерашних торгов американские фондовые индексы прибавили 0,5-0,7%, а индекс S&P 500 приблизился к отметке в 2740 пунктов (максимумы с первых чисел декабря).

Вероятно, наиболее ожидаемым событием последней пары дней являлось выступление Д.Трампа с посланием «О положении дел в стране» к Конгрессу. По факту его выступления говорить о том, что послание Трампа может оказать весомое влияние на рынок вряд ли рационально. Президент в своей речи прошелся по ключевым направлениям: экономическая ситуация, торговые противоречия с Китаем, выход из договора об РСМД, предстоящем втором саммите США-КНДР, вопросу построения стены на границе с Мексикой и расследованиям в свой адрес (фраза «не может быть мира и законодательства, когда есть война и расследования» в этом отношении особенно показательна). В то же время большого объема конкретной полезной для инвесторов информации представлено, скорее, не было, соответственно, масштабного влияния на финансовые рынки не ожидаем.

Из других новостей отметим, что накануне агентство Reuters сообщило о подготовке нового раунда торговых переговоров между США и Китаем, которые могут состояться уже на следующей неделе. Газета WSJ сообщила, что с американской стороны в переговорах будут участвовать торговый представитель Р.Лайтхайзер и С.Мнучин. В конце февраля Д.Трамп планирует осуществить «азиатское турне», которое должно включать второй саммит США-КНДР и встречу с китайским лидером Си Цзыньпином (напомним, что срок окончания текущего «временного перемирия» между США и Китаем – 1 марта, соответственно, до этого момента необходимо либо заключение торговой сделки, либо достижение договоренности о продлении заморозки тарифов). Настроения на глобальных рынках пока остаются умеренно-позитивными, в то же время конкретных драйверов для продолжения роста в ближайшее время может не хватать, соответственно, на горизонте ближайших дней видим шансы на локальную коррекцию рисковых активов.

Российский фондовый рынок завершил вчерашний день уверенным ростом, прибавив 0,9% по индексу Мосбиржи. Индекс вплотную приблизился к отметке в 2550 пунктов и сегодня ожидаем консолидации рынка вблизи этой отметки. Среднесрочный потенциал для роста рынка еще сохраняется, в то же время локально допускаем умеренное коррекционное движение в ключевых фишках.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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