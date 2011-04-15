Рубль загнан в диапазон, а на рынках царит неопределенность

Рынок акций РФ закончил торги во вторник в плюсе, поддерживаемый общими позитивными настроениями на мировых рынках, благодаря хорошей квартальной отчетности компаний, стабилизации цен на сырую нефть и возобновления спроса на ОФЗ.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний нефтегазового (+1,10%), металлургического (+0,34%),

нефтехимического (+0,30%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги ростом на 0,94% и закрылся на отметке 2547.27 пункта. Индекс РТС к концу торгов повысился на 1,02% и остановился на уровне 1223.48 пункта на фоне неопределенной динамики российского рубля к доллару и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ упали после публикации слабых данных индекса деловой активности в непроизводственном секторе в США, указывающих на торможение роста американской экономики, которая является крупнейшим потребителем черного золота. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России снизилась на 0,27%, до 62,34 доллара за баррель. Западно-техасская WTI упала на 0,60%, до 54,23 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии продолжил консолидироваться на волне, с одной стороны, неопределенности развития событий на мировых рынках, а с другой, — ожидания итога заседания ЦБ РФ по денежной политике. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии потеряла 0,04%, до 65,56 рубля за доллар.

Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» снизилась на 0,22%, до 74,83 рубля за один евро.

Вероятно, рубль будет консолидироваться до конца текущей недели в

ожидании четкого и ясного развития ситуации на внешних рынках и

итогового решения ЦБ РФ по монетарной политике.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал»



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