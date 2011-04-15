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06.02.2019

Нефтегазовый сектор подтолкнул рынок РФ к новым вершинам

Мировые рынки захлестнула волна позитивных эмоций, накрывшая российские площадки в том числе. На этом фоне во вторник ведущие фондовые индексы обновили максимумы – в случае с индексом МосБиржи исторические. Бенчмарк немного не дотянул до уровня 2250 пунктов. По итогам сессии оба индекса прибавили в среднем по 1%. Не обошлось и без поддержки локального фактора – акции Роснефти взлетели на сильной отчетности и утянули за собой своих «коллег». Не исключено, что индексы предпримут новые попытки роста в ближайшей перспективе, но на более высоких уровнях возрастает риск фиксации прибыли, причем довольно агрессивной.
Что касается рынка нефти, здесь по-прежнему царит неопределенность. Попытки роста снова провалились и привели к фиксации прибыли, на этот раз на отметке 63. По итогам дня Brent расположилась в районе уровня 62, не сумев отыграть потери. В немалой степени просадку в сырьевом сегменте обеспечило ускорение роста доллара, который укрепился по всему спектру рынка. Тем временем отчет API показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в США выросли на 2,51 млн баррелей, а запасы бензина – на 1,73 млн. Теперь рынок ждет официального отчета, который, если укажет на более скромные результаты и не отразит роста добычи, поможет рынку удержаться на плаву.
В паре доллар/рубль торговый диапазон сузился еще сильнее – котировки застряли в районе 65,50 руб., продолжая игнорировать любые сигналы. Возможно, в какой-то степени бездействие рубля объясняется неопределенностью в преддверии грядущего заседания Банка России. Однако важно помнить, что чем дольше пара сидит в тесном коридоре, тем выше вероятность агрессивного пробоя в том или ином направлении. Учитывая высокий спрос на доллар и отсутствие устойчивых покупок на рынке нефти, риски немного смещены в сторону ослабления российской валюты.


Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями







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