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06.02.2019

Рубль в комфортных условиях готовится к резким колебаниям

Во вторник, 5 февраля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 3 коп. (+0,05%), до 65,62 руб., курс евро понизился на 12 коп. (-0,18%), до 74,88 руб.
На валютной секции Московской биржи волатильность пары доллар/рубль была минимальной. Пара в последние дни торгуется в узком диапазоне 65,32 – 65,74 руб. По итогам дня рубль незначительно укрепился к единой валюте и немного сдал доллару США. В первой половине торгов рубль дорожал, во второй – ослаблялся.
На американской сессии рубль сдал позиции на фоне общего укрепления доллара США и снижения цен н нефть. Техническая картина для него остается позитивной. По нефти сорта Brent тоже наблюдается стабилизация цены на уровне $62. Она торгуется 25 торговых дней в боковом диапазоне с не большим наклоном вверх. Я полагаю, что пока цена на черное золото не выйдет из зоны $60,10 – $63,68 за бочку, рублевые пары не будут реагировать на её изменения.
Минэнерго США сегодня представит данные по запасам нефти. Эксперты ожидают, что за последнюю неделю рост запасов нефти увеличился на 2,2 млн баррелей. Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) выросли на 2,5%. Реакция на отчет отсутствовала. Если Минэнерго подтвердит наглядные данные API, то по нефти не стоит ожидать снижения цены. Соответственно, и рубль будет чествовать себя комфортно.
По парам доллар/рубль и евро/рубль на среду ожидаю снижения до 65,20 руб. и 74,60 руб. соответственно. Если цели будут достигнуты сегодня, то можно будет потом переключиться на 64,78 руб. за доллар США и 74,50 руб. за единицу европейской валюты.



Владислав Антонов, аналитик информационно-аналитического центра Альпари





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