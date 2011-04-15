Рынок нефти: шаг вперед, два назад

На рынке нефти – без значимых перемен. Цены по-прежнему предпринимают попытки роста, которые сменяются фиксацией прибыли, приводя покупателей в отчаяние. Так, накануне Brent натолкнулась на оффера в районе уровня 63 и откатилась, финишировав на отметке 62, где и топчется на утренних торгах среды.

Настроения инвесторов на мировых площадках остаются достаточно нестабильными, но в целом выглядели неплохо, хотя и не смогли оказать поддержку сырьевому сегменту, отчасти из-за сильного доллара. Валюта продолжает «выдыхать» после недавней «осторожности» Федрезерва и может продолжить рост сегодня, если статистика из Европы продолжит разочаровывать.

Локальным фактором, который как минимум ограничит потенциал восстановления Brent, служит отчет API, отразивший рост запасов сырой нефти в США на 2,5 млн баррелей после подъема на 2 млн неделей ранее. Запасы бензина выросли на 1,73 млн., а запасы в Кушинге – почти на 1 млн баррелей. В отчете нет откровенно «медвежьих» цифр, но нет и позитивных намеков, за которые рынок мог бы ухватиться. Впрочем, если официальный отчет Минэнерго окажется более скромным и отразит меньший прирост показателей, котировки могут слегка приподняться.

В целом же многое будет зависеть об общий настроений инвесторов, динамики доллара, статистики и новостей с геополитического фронта. Главной задачей Brent на ближайшее время остается прорыв локального сопротивления на уровне 63 доллара за баррель вместо динамики в стиле «шаг вперед, два назад».







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ















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