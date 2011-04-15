В среду спрос на рынке акций сохранялся, но носил выборочный характер. Лучше рынка выглядел металлургический сектор – опасения, связанные с ограничением поставок железной руды бразильской корпорацией Vale (в прошлом месяце произошел прорыв принадлежащей компании дамбы), вызвали рост мировых цен на металлы. Акции НЛМК (NLMK) подорожали на 1.2%, ММК (MAGN) – на 1.1%, Норникеля (GMKN) – на 0.7%. Тем временем Роснефть (ROSN) и ВТБ (VTBR) потеряли по 1.6%, Новатэк (NVTK) – 1.5%.

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики движения цен. Акции ОВК (UWGN) подорожали на 16.1%, Ставропольэнергосбыта (STSB) – на 8.5%, Саратовского НПЗ (KRKN) – на 5.3%, в то время как в минусе закрылись Энел Россия (ENRU, -5.3%), Томская распределительная компания (TORS, -4.1%), Лензолото (LNZL, -3.3%).

Фондовые индексы США потеряли в пределах 0.4%, фьючерсы на индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись в некотором минусе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения (биржи Китая и Гонконга по-прежнему закрыты по случаю Нового года).

Активность покупателей на мировых рынках акций немного сократилась на фоне разнонаправленной реакции на корпоративную отчетность и отсутствия прогресса в поиске компромисса между республиканцами и демократами в США, необходимого, чтобы избежать повторной приостановки работы правительства 15 февраля. Некоторое ухудшение внешнего фона может негативно отразиться на динамике индекса РТС в начале торгов, но данные технического анализа по-прежнему указывают на возможность заметного движения вверх в случае подтверждения закрепления выше уровня 1200 пунктов по индексу. Сегодня утром, как ожидается, финансовые результаты четвертого квартала 2018 года раскроют НЛМК (NLMK), ММК (MAGN) и Магнит (MGNT). На валютном рынке в начале торгов возможна коррекция вверх с выходом к уровню 66.0 по паре доллар-рубль на фоне некоторого снижения спроса на развивающихся рынках.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.