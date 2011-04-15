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07.02.2019

Локальная коррекция на глобальных рынках оказала давление на рубль и другие валюты EM

В ходе торгов среды на валютном рынке под давлением находилась практически вся основная группа валют развивающихся стран. Локальное ухудшение настроений на мировых площадках способствовало умеренной коррекции валют EM, и российский рубль, бразильский реал, мексиканский песо, южноафриканский ранд, турецкая лира ослабли за сутки на 0,3-1,2%. Пара доллар/рубль достигала отметки в 65,90 руб/долл. (максимумы за последнюю неделю).
Для краткосрочных перспектив рубля вопрос общего отношения инвесторов ко всей группе emerging markets продолжает оставаться определяющим. При развитии в ближайшие дни коррекционных настроений на глобальных рынках возрастает вероятность смещения пары доллар/рубль в диапазон 66-66,50 руб/долл., но значимых фундаментальных предпосылок для значительного ослабления рубля в ближайшее время пока не наблюдается (согласно нашей модели, рубль остается несколько недооцененным, счет текущих операций в ближайшие месяцы сезонно сильный, объем покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила относительно не велик).
Из внутренних новостей отметим, что завтра состоится заседание Банка России. Поскольку к текущему моменту рост инфляции в РФ не превышает прогнозы регулятора, поводов для повышения ставки, на наш взгляд, недостаточно. В базовом сценарии ожидаем, что ЦБ в эту пятницу не будет вносить изменения в монетарный курс, влияние решения по ставке на курс рубля в таком случае воспринимаем как нейтральное.



Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития
ПАО "Промсвязьбанк"



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