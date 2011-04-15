Снижение инфляции в РФ не позволит рублю расти

Рынок акций РФ закончил торги в среду на негативной территории под влиянием публикации данных потребительской инфляции в РФ, которые показали снижение, уменьшения цен на черное золото и общей негативной динамики на мировых рынках акций.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний нефтегазового (-0,70%) и финансового (-0,59%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги со снижением на 0,30% и закрылся на отметке 2539.73 пункта. Индекс РТС закрылся падением на 0,63% и остановился на уровне 1215.83 пункта на волне снижения курса рубля к доллару США и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ упали после публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США за прошлую неделю, которые показали меньший рост, чем ожидалось. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России потеряла всего 0,02%, до 61,97 доллара за баррель. Западно-техасская WTI упала на 0,41%, до 53,44 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии снизился против доллара США и незначительно - по отношению к евро в ожидании итога заседания ЦБ РФ по денежной политике, которое состоится в пятницу. Давление на рубль оказала публикация данных потребительской инфляции в России, которая уменьшилась, что ликвидирует надежды рынка на то, что ЦБ РФ задумается над повышением процентных ставок в ближайшем будущем. Пара

доллар США/рубль со сроком расчетов “завтра” к завершению торговой сессии выросла на 0,27%, до 65,79 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов “завтра” прибавила 0,02%, до 74,89 рубля за один евро.

Рубль вырвался из диапазона, в котором находился в последние дни. Если внешний фон будет ухудшаться, то следует ожидать продолжения его локального ослабления.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал»





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