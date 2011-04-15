Рубль ждет коррекцию в долларе для продолжения усиления

В среду, 6 февраля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 25 коп. (+0,38%), до 65,87 руб., курс евро – на 2 коп. (+0,03%), до 74,90 руб.

Рубль остается относительно стабильным против иностранных валют, несмотря на вчерашнее его ослабление, которое было вызвано общим укреплением доллара США на глобальном валютном рынке и повышением доходности 10-летних гособлигаций США.

На американской сессии рубль от падения сдерживал нефтяной рынок. Нефть подрожала, так как отчет от Минэнерго США отразил рост запасов нефти меньше, чем ожидал рынок.

Запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,263 млн, до 447,207 млн баррелей (прогноз был +2,5 млн баррелей). Запасы бензина повысились на 513 тыс. баррелей (прогноз +1,5 млн баррелей), до 257,893 млн баррелей. Запасы дистиллятов снизились на 2,257 млн (прогноз -2,0 млн), до 139,013 млн баррелей. Добыча нефти сохранилась на уровне 11,9 млн баррелей в сутки.

В четверг, 7 февраля, на площадках в Азии нефть торгуется в небольшом минусе. На спот-рынке за $1 дают 65,74 руб., за 1 евро – 74,60 руб. Торги на Московской бирже могут открыться снижением по рублевым парам.

Из-за продолжительной восходящей коррекции в шесть дней чаша весов начала склоняться на сторону покупателей. Есть некие попытки покупателей сменить «медвежий» тренд. Я думаю, пока это будет очень сложно сделать, поскольку профессиональные участники рынка (юридические лица), на этой коррекции (с 31 января) по фьючерсу на доллар США увеличили короткие позиции на 17,6%, до 1 341 819 контрактов, тогда как по длинным позициям зафиксировано их сокращение на 6,4%, до 680 616 контрактов. Количество коротких позиций превышает длинные в 2 раза. Профессионалы повышение котировок используют для наращивания коротких позиций по доллару.

Сегодня на глобальном рынке ожидается коррекция по доллару, поэтому по паре доллар/рубль ожидается продолжение нисходящего движения. Нужно посмотреть, как откроется рынок и будет торговаться в первые три часа. Если положительная динамика по рублю сохранится, то она, скорее всего, продлится до закрытия торговой сессии. Жду снижения курса доллара к уровню 65,66 руб. а евро может подрасти до 75,05 руб.







Владислав Антонов, аналитик информационно-аналитического центра Альпари









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