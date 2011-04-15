Инвесторы опасаются рецессии мировой экономики

Рынок акций РФ закончил торги в четверг падением основных индексов под влиянием сохраняющихся опасений, что ни договоренности между США и КНР по торговле, ни стимулирование экономики Китая не поможет избежать не только замедления, но и может перерасти в полномасштабную рецессию мировой экономики. В целом позитивная корпоративная отчетность, в первую очередь, американских компаний, вероятно, не удержит фондовые рынки от

широких распродаж.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний финансового (-1,45%) нефтегазового (-1,04%) и

телекоммуникационного (-0,99%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги со снижением на 1,17% и закрылся на отметке 2509.89 пункта. Индекс РТС закрылся падением на 1,29% и остановился на уровне 1200.14 пункта на волне небольшого снижения курса рубля к американскому доллару и такого же повышения к евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ снизились на волне

неопределенности переговоров между Вашингтоном и Пекином по торговле, а также продолжения наращивания добычи сырой нефти США. От падения котировки, похоже, сдерживаются только мерами снижения объемов добычи ОПЕК+. Давление на товарные и сырьевые активы также оказывает укрепление курса американского доллара на форексе. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России снизилась на 0,91%, до 62,12 доллара за баррель. Западно-техасская WTI упала на 1,69%, до 53,44 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии снизился по отношению к доллару США и немного увеличился по отношению к евро в ожидании результата заседания ЦБ РФ по денежной политике. Давление на рубль оказывает рост курса доллара на форексе и общее снижение товарных и сырьевых валют. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 0,04%, до 65,89 рубля за доллар.

Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» снизилась на 0,07%, до 74,79 рубля за один евро.

Если после заседания ЦБ РФ даст понять, что не следует надеяться на повышение процентных ставок в краткосрочном периоде, это может оказать давление на курс российской валюты.





Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал»





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