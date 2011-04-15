Рубль осторожен перед заседанием Банка России

В четверг, 7 февраля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 3 коп. (+0,06%), до 65,90 руб., курс евро понизился на 12 коп. (-0,16%), до 74,78 руб.

В четверг российская валюта большую часть времени находилась под давлением на фоне общего укрепления американской валюты и снижения нефтяных котировок. На вечерней сессии рост пары доллар/рубль сменился снижением. Ослабление доллара вызвали новости о том, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин вряд ли успеют встретиться до 2 марта, когда могут быть введены новые пошлины. Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил в интервью Fox Business Network, что Китай и США еще далеки от заключения торгового соглашения.

К закрытию торгов пара доллар/рубль снизилась с 66,16 руб. до 65,90 руб., а пара евро/рубль – с 75,10 руб. до 74,78 руб.

В пятницу на торгах в Азии баррель Brent снизился на 0,58%, до $61,24. Можно предложить, что торги на Московской бирже откроются небольшим ростом по рублевым парам. На первые два часа торгов не стоит обращать внимания. В эти часы проходит максимальное количество сделок со стороны банков. Когда волатильность снизится, внимание переключаем на динамику нефти. Нефть торгуется в боковом тренде 28 торговых дней. Я ранее писал, что пока цена на черное золото не выйдет из сформированного диапазона $59,90 - $63,80 за бочку, рубль будет слабо реагировать на динамику нефтяных котировок.

Доллар на глобальном валютном рынке демонстрирует смешанную динамику. Учитывая, что сегодня последний торговый день недели, нужно быть готовым к ослаблению рубля. Тем более что внешних факторов для укрепления рубля очень мало. В паре доллар/рубль диапазон для торговли составляет 65,65 – 66,20 руб. Пара евро/рубль консолидируется на уровне 74,88 руб., по ней ожидается движение цены в диапазоне 74,70 – 75,10 руб.

Сегодня в 13.30 Банк России объявит свое решение по ключевой ставке. По разным оценкам экспертов, Центробанк РФ сохранит ее на текущем уровне 7,75% годовых. Само решение регулятора не окажет значительного влияния на курс российской валюты. Повышение ставки на 0,25 базисных пунктов может вызвать временное укрепление рубля на 15 копеек. Интерес у участников рынка вызовет пресс-конференция главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.







Владислав Антонов, аналитик информационно-аналитического центра Альпари







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.