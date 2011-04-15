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08.02.2019

Распродажи на рынке акций продолжатся

Американский рынок акций закрылся процентным снижением. Чуть менее полупроцента теряют американские фьючерсы перед открытием нашего рынка. Естественно, что преимущественно в красном фондовая Азия.
Поводом для начала продаж на перегретом американском рынке послужила информация, что встреча президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина вряд ли состоится до 1 марта, то есть даты, которую Трамп обозначил как финальную для подписания соглашения по взаимной торговле. Это говорит о том, что стороны так и не решили противоречия и, скорее всего, соглашение подписано не будет.
Европа же начала падать еще раньше, после выхода сообщения, что Еврокомиссия снизила прогноз по росту ВВП еврозоны в 2019 г с 1,9% до 1,3%.
Все говорит в пользу того, что Индекс Мосбиржи откроется полупроцентным снижением и гэпом преодолеет отметку 2500 пунктов. Поддержки расположены на отметках 2480 и 2450 пунктов.
Хуже рынка выглядели вчера акции Сбербанка и «Роснефти». Их и сегодня можно оставить в шортах. Сбербанк, скорее всего, уже на открытии подойдет к сопротивлению 204 руб, а при его пробитии следующей целью падения станет отметка 193 руб.
В «шортовой» список можно смело внести и акции ВТБ. Это одна из самых слабых «голубых фишек» и отскакивать она будет в последнюю очередь.
Коррекция пока не затронула рубль, который не вчера даже не смог закрепиться выше отметки 66. Сегодня ждем разъяснений Банка России по поводу его дальнейшей денежно-кредитной политики, а до этого операции с рублем лучше не совершать.



Алексей Антонов, аналитик Алор Брокер


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