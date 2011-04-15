Внешние факторы неопределенности по-прежнему негативно влияют на спрос на рынке акций.

В пятницу рынок оставался под давлением неопределенности, связанной с торговыми переговорами между США и КНР, а также с рисками возобновления приостановки финансирования правительства США. Однако в течение дня были признаки восстановления активности покупателей – в итоге в плюс вышли Норникель (GMKN, +0.6%) и ВТБ (VTBR, +0.3%). Тем временем акции МТС (MTSS) подешевели на 2.6%, Татнефти (TATN) – на 2.2%, ММК (MAGN) – на 1.5%.

Во втором эшелоне была отмечена коррекция вниз по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Электроцинка (ELTZ) подешевели на 15.4%, ОВК (UWGN) – на 14.2%, Ставропольэнергосбыта (STSB) – на 5.7%.

Фондовые индексы США закрылись разнонаправлено, фьючерсы на индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, азиатские пребывают в среднем в плюсе.

Внешние факторы неопределенности (риски приостановки работы правительства США и затягивания торговых переговоров с КНР) по-прежнему негативно влияют на спрос на рынке акций. Вместе с тем, данные технического анализа пока не позволяют диагностировать пробой вниз уровня 1200 пунктов по индексу РТС – в ближайшие дни возможна «проработка» важного уровня. На валютном рынке актуальным сценарием остается консолидация вблизи 65.5 по паре доллар-рубль.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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