Рубль вырос по итогам заседания ЦБ РФ, но останется в диапазоне

Рынок акций РФ закончил торги в пятницу на негативной территории на росте общей волны опасений, что мировая экономика будет замедляться, а между США и КНР может быть не достигнуто соглашение по торговле. Это, в свою очередь, может ударить по спросу на активы ЕМ.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний телекоммуникационного (-2,09%), металлургического (-0,50%) и нефтехимического (-0,43%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги со снижением на 0,28% и закрылся на отметке 2502.82 пункта. Индекс РТС закрылся в символическом минусе на 0,04% и остановился на уровне 1199.65 пункта на фоне укрепления курса рубля к доллару и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ выросли, но по-прежнему остаются в диапазоне на фоне неопределенности в перспективах переговоров между Вашингтоном и Пекином. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России выросла на 0,63% до 62,02 доллара за баррель. Западно-техасская WTI прибавила 0,47% до 52,89 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии вырос против евро и американского доллара, с одной стороны, вероятно, поддерживаемый перспективной возможностью повышения ставок в РФ, так как ЦБ РФ по итогам заседания выразил опасения возможностью роста инфляции, а с другой, некоторым ослаблением курса доллара на рынке Форекс и локальном повышении котировок нефти. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра к завершению торговой сессии снизилась на 0,33% до 65,69 рублей за доллар.

Пара евро/рубль с расчётом на завтра упала на 0,43% до 74,46 рублей за один евро. Ожидаем, что в понедельник консолидация рубля продолжится на фоне вероятного снижения российских фондовых индексов.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал»



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