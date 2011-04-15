Российские активы демонстрируют относительную стойкость

В последний торговый день минувшей недели российский рынок торговался в основном под давлением, правда, умеренным. С одной стороны, на отечественные активы давит преимущественно негативный внешний фон, где инвесторы спускаются с небес на землю после январского ралли. С другой – нефть пока воздерживается от глубокой просадки, что сдерживает негативное влияние со стороны иностранных площадок. В пятницу индекс МосБиржи подешевел в пределах 0,3%, а РТС закрылся с минимальными изменениями, но тоже на отрицательной территории. На утренних торгах в Азии основные индексы торгуются разнонаправлено, вернувшись после празднования Нового года по лунному календарю.

Локальным позитивом для рынка РФ сегодня станет новость о том, что на минувших выходных агентство Moody’s повысило суверенный кредитный рейтинг России до инвестиционного уровня Baa3 со «стабильным» прогнозом. В своем решении агентство сослалось на «позитивное влияние политики, принятой в последние годы для укрепления и без того надежных финансовых и других внешних показателей страны», а также на снижение уязвимости страны к внешним шокам, включая введение новых санкций.

Рубль перешел к росту в пятницу и увел доллар от отметки 66 руб. При этом на недельном графике пара все равно закрылась в плюсе. Предсказуемые итоги заседания Банка России не произвели впечатления на рынок в целом и на рубль в частности. Российская валюта продолжает демонстрировать устойчивость на фоне негативных внешних сигналов и неустойчивых позиций нефти. Более того, валюта довольно стойко переносит фазу укрепления спроса на доллар на международной арене. Однако в такой обстановке существенное ухудшение ситуации на одном из фронтов может ослабить позиции рубля, несмотря на грядущий налоговый период, который стартует в конце этой недели.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями















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