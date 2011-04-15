Рынок нефти сосредоточится на торговых переговорах

По итогам пятничных торгов нефть сорта Brent смогла выйти в небольшой плюс, но неделю завершила снижением примерно на 1%. Котировки нащупали поддержку в районе уровня 61 и смогли финишировать у отметки 62. Несмотря на внутридневной прирост, обстановка в сырьевом сегменте остается неустойчивой, да и в начале новой недели цены снова торгуются с нисходящим уклоном.

Понижательные риски для черного золота остаются актуальными в силу того, что на первый план снова вышла тема торговой войны между США и Китаем. Риск того, что стороны не успеют заключить торговое соглашение до 1 марта, растет, и это не может не тревожить инвесторов, которые и без того обеспокоены перспективами мирового спроса на фоне признаков замедления глобальной экономики. Так что на предстоящей неделе игроки продолжат следить за развитием событий в торговле и экономике.

Также участники рынка обратят внимание на ежемесячный отчет ОПЕК, заявленный на вторник, и отчет МЭА по рынку нефти, который выйдет в среду. Статистика по запасам энергоносителей в США тоже способна внести локальные коррективы в динамику цен, особенно если отразит рост показателей запасов и добычи. К слову, по данным Baker Hughes, число активных буровых в США на прошлой неделе выросло на 7 штук – до 854 единицы.

Что же касается геополитического фактора, который сейчас представлен в форме санкций против Венесуэлы, пока инвесторы довольно хладнокровно на него реагируют, но со временем геополитика может найти отражение в поведении фьючерсов, особенно по мере приближения истечения послаблений для покупателей иранской нефти.

В краткосрочной перспективе Brent будет и далее руководствоваться настроениями на фондовых площадках и сигналами с макроэкономического фронта. На этой неделе особое внимание будет направлено на переговоры США и Китая. Риск утраты уровня 60 по-прежнему присутствует.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ



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