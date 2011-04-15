Повышение рейтинга РФ агентством Moody’s оказало поддержку котировкам

В понедельник наблюдалась консолидация немногим выше уровня 1200 пунктов по индексу РТС. Повышение суверенного рейтинга РФ до инвестиционного уровня международным рейтинговым агентством Moody’s оказало некоторую поддержку котировкам (однако влияние рейтинговых действий на рынок в данном случае ограниченно из-за санкций, а также с учетом того, что Россия уже имеет рейтинги инвестиционного уровня от двух других международных рейтинговых агентств). В заметном плюсе закрылись Сбербанк (SBER, +1.7%), АФК Система (AFKS, +1.7%), ВТБ (VTBR, +1.3%). Тем временем акции МТС (MTSS) подешевели на 1.3%, Новатэка (NVTK) – на 1.2%.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции банка Уралсиб (USBN) подорожали на 16.0%, Костромской сбытовой компании (KTSB) – на 6.9%, Распадской (RASP) – на 5.0%.

Фондовые индексы США вновь закрылись разнонаправлено, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы прибавили в среднем в пределах 1%, азиатские также находятся в среднем в плюсе.

Сегодня в начале торгов возможно повышение по российским фондовым индексам вслед за зарубежными, но о завершении «проработки» уровня 1200 пунктов по индексу РТС говорить преждевременно. Поводом к некоторому оживлению на мировых фондовых площадках стали сообщения о предварительном соглашении между представителями Республиканской и Демократической партий в Конгрессе США по проекту бюджета, принятие которого позволило бы избежать новой приостановки работы правительства. Однако проект решения, как сообщается, не предусматривает финансирования строительства стены на южной границе США в объеме, требуемом президентом Д. Трампом, а значит, принятие окончательного решения остается под вопросом. На валютном рынке динамика индекса доллара (DXY) позволяет говорить о сохранении спроса на американскую валюту, но, с позиций технического анализа, пока остается актуальным диапазон 65.5 – 66.0 по паре доллар-рубль.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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