Актуальность санкционной истории для рубля может несколько увеличиться

Большой торговой активности в динамике российской валюты по-прежнему не наблюдается – в ходе вчерашних торгов пара доллар/рубль держалась в нешироком диапазоне 65,50-65,90 руб/долл. Оптимизма для рубля от пятничного решения рейтингового агентства Moody’s поднять суверенный рейтинг РФ по большому счету хватило лишь на один неполный день.

Внешние условия для рубля имеют сейчас более принципиальное значение, и вчерашнее укрепление доллара на глобальном валютном рынке (индекс доллара DXY забрался к максимумам с декабря выше отметки в 97 пунктов) оказало умеренное давление на всю группу валют EM – бразильский реал, южноафриканский ранд, мексиканский песо, турецкая лира ослабли против доллара на 0,6-1,3%, и на этом фоне ослабление рубля всего на 0,1% смотрится достаточно скромным.

Из событий сегодняшнего дня выделяются первые слушания обновленного состава Палаты Представителей США по вопросам санкций – финансовый комитет нижней палаты Конгресса сегодня рассмотрит санкционную политику в отношении РФ, Ирана, Северной Кореи и Венесуэлы («with a particular focus on Russia»). На данный момент в американском Конгрессе есть сразу несколько законопроектов, предполагающих ужесточение санкционного режима в отношении РФ. Наибольший риск для финансового рынка представляют санкции в отношении нового госдолга РФ и, пожалуй в еще большей степени, жестких ограничений в отношении госбанков. Сегодняшние слушания, на наш взгляд, следует воспринимать, как попытку оценить вектор, в котором может идти дальнейшая дискуссия. Делать однозначные выводы о неминуемости тех или иных санкций после сегодняшнего обсуждения может быть преждевременно, тем не менее, резкие заявления конгрессменов и приглашенных экспертов могут оказать заметное влияние на динамику рубля и российских активов.

Сегодня до слушаний в Палате Представителей ожидаем движения пары доллар/рубль в диапазоне 65,50-66 руб/долл. Дальнейшая динамика рубля во многом будет зависеть от тона риторики в отношении санкционной тематики.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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