Рублю сложно бороться с долларом в одиночку

Российский рынок начал торги понедельника на мажорной ноте, чутко реагируя на улучшение внешнего фона. Европейские площадки чувствовали себя довольно уверенно в течение всей сессии, однако отечественные индексы к концу торгов не смогли удержать завоеванные очки и растеряли часть позиций. Индекс МосБиржи и РТС закрылись с повышением на 0,3% и 0,14% соответственно.

После трех дней коррекции рынок РФ не смог полноценно вернуться к росту, в основном из-за нефти, где сохраняется нестабильная динамика в пределах привычного диапазона. Brent в очередной раз соскользнула с уровней выше 62 и вернулась на исходные позиции. Энергетический сектор, как и все мировые рынки, следят за торговыми переговорами США и Китая. Неудивительно, что нервозность инвесторов нарастает, ведь времени до истечения дедлайна 1 марта становится все меньше.

Рубль тоже умерил пыл после утреннего подъема и даже закрылся в символическом минусе против доллара, тогда как евро, который продолжил дешеветь на форексе, уступил нашей валюте 0,3%. Учитывая, что нефтяной рынок не привносит ничего, кроме неопределенности, рублю становится все сложнее противостоять растущему доллару в одиночку. На следующей неделе потенциальное давление начнет сглаживать налоговый период, но прежде рынкам нужно пережить торговые переговоры, которые будут задавать тон всем классам активов в предстоящие дни.

В этом контексте вчера появились новые проблески надежды – советник Трампа Келлиэнн Конуэй заявила, что президент хотел бы встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином «в скором времени». Напомним, ранее непредсказуемый лидер Белого дома исключил возможность встречи со своим китайским коллегой раньше марта.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями











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