Рынок акций РФ следует в «ногу» с мировыми рынками

Рынок акций РФ закончил торги в понедельник на позитивной ноте,

продолжая следовать в русле общих мировых тенденций. Главной из них является ожидание начала рецессии в Европе, а также замедления экономического роста в Штатах, что может стать основной причиной для разворота позиций ЕЦБ и ФРС в сторону возобновления мер стимулирования. Как показал посткризисный опыт 2008-2009 годов, будет содействие росту ликвидности на мировом рынке и, как следствие, повышению привлекательности спроса на рискованные активы.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний финансового (+0,54%), транспортного (+0,32%) и энергетического (+0,25%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги ростом на 0,30% и закрылся на отметке 2510.22 пункта. Индекс РТС закрылся с повышением на 0,14% и остановился на уровне 1201.33 пункта на фоне повышения курса рубля к доллару и особенно к евровалюте.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ снизились, но по-прежнему

остаются в узких диапазонах на волне неопределенности вокруг переговоров между США и КНР по торговле и возрастающих перспектив наращивания добычи нефти в Америке. Все это происходит на фоне возросших рисков замедления роста мировой экономики. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России упала на 1,38% до 61,24 доллара за баррель. Западно-техасская WTI обвалилась на 2,22% до 51,55 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии следовал за динамикой основной валютной пары евро/доллар на рынке Форекс, которая упала под влиянием падения спроса на риск снизилась. Пара доллар США/рубль к концу мировой торговой сессии снизилась на 0,03% до 65,77 рублей за доллар. Пара евро/рубль упала на 0,30 до 74,25 рублей за один евро. Ожидаем, что рубль будет на этой неделе и далее консолидироваться в парах с евро и американским долларом.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал»



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