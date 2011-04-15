Индекс Мосбиржи попробует уйти в район 2530

Внешний фон перед открытием российского рынка акций складывается позитивный. После околонулевого вчерашнего закрытия фондовой Америки, фьючерсы на ведущие американские индексы прибавляют с утра в районе полупроцента. Чуть менее чем на процент растет нефть.

Все это говорит в пользу того, что Индекс Мосбиржи откроется ростом примерно на 0,3-0,4% и затем попробует подняться выше, в район 2530 пунктов.

Впрочем, пока особых идей для движения на мировых фондовых площадках нет. По сути, они вошли в широкий боковик в ожидании каких-либо сообщений с переговорного процесса США-Китай.

Среди российских бумаг вновь очень сильно выглядит Сбербанк, который вчера закрылся вблизи сопротивления. Скорее всего, сегодня в первой половине дня он пройдет отметку 217 руб, что откроет бумагам дорогу на 226 руб.

Однако при принятии решения о переносе позиций на завтра стоит учитывать, что сегодня американский Конгресс начнет рассматривать эффективность введенных Штатами санкций.

Чуть ниже 62 долларов стоит нефть. Пока особых идей нет и у нефтяных трейдеров. Возможно, они появятся после публикации сегодня традиционного ежемесячного доклада ОПЕК. Судя по настрою, сил на пробитие верхней границы боковика на уровне 63 доллара за баррель пока нет.

Спокойно пока и на валютном рынке: доллар торгуется к основным мировым валютам без особого изменения. Не видно и факторов, способных придать импульс движению рубля. Ждем, что сегодняшний день российская валюта в паре с долларом проведет в узком боковике 65,5-66. Выход из этого коридора возможен по появлению новостей из американского Конгресса.









Алексей Антонов, аналитик Алор Брокер









В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.