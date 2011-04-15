Иностранные инвесторы возвращаются

Неделя началась с небольшого отскока. Активность игроков была на относительно низком уровне, только в акциях Сбербанка (+2,38%) был повышенный оборот, что можно объяснить технической картиной и закрытием коротких позиций на фоне того, что акции достигли максимума с июля прошлого года. Лидерами роста стали префы Транснефти (T+2,98%). Лидерами падения стали бумаги АЛРОСЫ (-1,10%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 65,50-66,00.

Банк России отмечает спрос нерезидентов на ОФЗ. В январе спрос на ОФЗ нерезиденты купили ОФЗ на 55 млрд руб. Это максимальный объем с января 2018 года. К факторам притока можно отнести стабильность рубля, а также сохранение инвестиционного рейтинга (недавно его вернуло агентство Moody’s). Премия по доходности ОФЗ к долларовым бумагам составляет около 1%. С учетом того, что прогнозы по повышению ставки в США становятся более консервативными, а по инфляции в России также умеренно позитивными, премия может сохраниться на нынешнем уровне до лета. Новость благоприятна для рынка и рубля, поскольку в отсутствии сильных шоков, новой волны оттока на горизонте 6 месяцев не ожидается.

Ожидаю боковую динамику. Торговый оборот будет низким. На локальным рынке в фокусе нет событий. Ориентир по индексу Мосбиржи: коридор 2520-2550 п., по паре USD/RUB: 65,60-66,40.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»









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