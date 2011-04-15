Во вторник настрой на рынке был преимущественно оптимистичным. Сообщения о предварительной договоренности представителей двух партий в Конгрессе США по параметрам бюджета (которая, впрочем, не предусматривает финансирования строительства стены на границе с Мексикой в объеме, требуемом Д. Трампом) способствовали некоторому восстановлению «спроса на риск» на рынках в целом. В российском секторе высоколиквидных бумаг заметно подорожали Транснефть (TRNFP, +3.0%), Сбербанк (SBER, +2.4%), МТС (MTSS, +1.5%), Газпром (GAZP, +1.5%). Между тем на 1.2% подешевели акции корпорации Алроса (ALRS), сообщившей о сокращении продаж алмазов (в денежном выражении) на 44% год-к-году в январе.

Во втором эшелоне вновь было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Белона (BLNG) подорожали на 5.9%, РусАква (AQUA) – на 5.2%, ДВМП (FESH) - на 4.9%.

Фондовые индексы США повысились на 1.3% - 1.5%, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые закрылись в некотором плюсе, по азиатским также продолжается повышение.

Сегодня в начале торгов вероятно продолжение наметившегося повышения по индексу РТС – с позиций технического анализа, закрепление выше уровня 1200 пунктов подразумевает укрепление восходящего тренда. Обстановка на внешних рынках улучшилась после сообщения президента США Д. Трампа о готовности перенести срок ввода новых пошлин на китайский импорт ради переговоров с Си Цзиньпином. На валютном рынке динамика индекса доллара (DXY) вновь оказалась под давлением на фоне восстановления «спроса на риск», в начале торгов возможна коррекция вниз по паре доллар-рубль.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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