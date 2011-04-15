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13.02.2019

Российские активы берут подпитку извне

Российский рынок показал приличный рост на торгах вторника. Ведущие индексы прибавили в весе в среднем по 1%, хотя и немного скорректировались ближе к концу сессии на фоне фиксации прибыли. Заряд оптимизма обеспечил откровенно бычий внешний фон и новая волна импульсивных покупок нефти, которая, правда, впоследствии стала угасать.
Мировые инвесторы увлеченно отыгрывали снижение угрозы возобновления приостановки работы правительства США и надежды на новый раунд торговых переговоров между США и Китаем. Кстати пришелся и подъем нефти Brent, которая заглянула за отметку 63, но снова не смогла подтвердить ее пробой. ОПЕК рапортовала о сокращении добычи в январе почти на 800 тыс. баррелей в день, таким образом, выполнив условия соглашения группы ОПЕК+ на 86%. При этом картель понизил прогнозы роста спроса и повысил прогноз по добыче вне ОПЕК на 2019 год, что смазало общую картину рынка и отчасти послужило предлогом для фиксации прибыли на недельных максимумах.
Рубль в основном наступал, хотя и с переменным успехом. Под конец сессии пара доллар/рубль в моменте пыталась протестировать локальную поддержку в районе 65,50 руб., и даже закрылась немногим ниже этого уровня на фоне ослабления импульса американской валюты на форексе. Также трейдеры вздохнули с облегчением, узнав о переносе слушаний в Конгресса об эффективности санкций против ряда стран, включая Россию.
Самочувствие рубля выглядит неплохим, во многом благодаря растущему интересу к рисковым активам в целом. Это помогает частично нивелировать эффект от сильного доллара. Но возвращение темы санкций и нерешительность покупателей на рынке нефти делает нашу валюту уязвимой. При этом в ближайшей перспективе отступление доллара и подъем Brent могут обеспечить уход пары под отметку 65,50 руб.



Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями







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