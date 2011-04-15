Индекс Мосбиржи попробует обновить рекорд

Внешний фон на открытии российского рынка акций складывается позитивным. После нашего закрытия фондовая Америка прибавила примерно полпроцента. На те же полпроцента растут с утра американские фьючерсы, около процента прибавляет нефть. Основным драйвером роста Штатов стала информация, что демократы и республиканцы близки к договоренности по поводу защиты границы с Мексикой – именно этот вопрос стал причиной шатдауна.

Все это говорит в пользу того, что российский рынок акций откроется ростом и уже в первой половине дня попробует обновить исторические максимумы.

Ждем продолжения восходящего движения в Сбербанке с ближайшей целью 225-226 руб. Здесь позиции лучше прикрывать, хотя бы половину.

Внимательно смотрим за нефтью, которая в очередной раз пытается закрепиться выше верхней границы бокового канала на уровне 63 доллара. Вчерашний доклад ОПЕК порадовал нефтяных «быков»: картель сообщил, что в январе снижение добычи нефти составило почти 0,8 млн баррелей в сутки. Но этой информации не хватает для выхода нефти из боковика. Не исключено, что новый драйвер нефть получит после сегодняшней публикации данных по запасам нефти в США.

В случае, если котировки «черного золота» усе-таки уйдут в район 64 доллара, следующей целью роста станет район 70 долларов за баррель. При таком раскладе имеет смысл брать «нефтянку», прежде всего «Роснефть» и «Лукойл».

Росту рынка немного будет мешать ужесточение санкционной риторики. С одной стороны, вчера палата представителей американского Конгресса приняла решение перенести на неопределенный срок рассмотрение эффективности санкций в отношении России, Ирана и Венесуэлы.

С другой, по СМИ прошла информация, что Европа и США близки к достижению договоренности о введении санкций в отношении России из-за ареста нарушивших госграницу России украинских военных кораблей в Керченском проливе. Пока речь идет о введении санкций в отношении лиц и компаний, причастных к инциденту. Если формулировка не ужесточится, то рынок эту новость забудет очень быстро.

Однако публикация этой информации вчера вечером остановила укрепление рубля и даже в моменте дернула курс выше 66,2 руб за доллар. Впрочем, сегодня на пока еще малоликвидном рынке форекс рубль вновь начал укрепляться и торгуется на уровне 65,6.

Если санкционная тема не получит нового развития, то сегодня наиболее вероятно колебания рубля в коридоре 65,3-65,8 руб за доллар.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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