Российские акции выросли в ожидании соглашения между США и КНР

Рынок акций РФ закончил торги во вторник в «зеленой» зоне под влиянием общих позитивных настроений на рынках, которые были инспирированы сообщениями СМИ о том, что на переговорах между делегациями из Китая и США достигнуто предварительное соглашение по торговле. Поддержку российскому рынку акций также оказало повышение цен на сырую нефть.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний телекоммуникационного (+0,96%), финансового (+0,84%) и

нефтегазового (+0,73%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги с повышением на 0,92% и закрылся на отметке 2533.32 пункта. Индекс РТС закрылся ростом на 1,18% и остановился на уровне 1215.47 пункта на волне роста курса рубля к доллару США и повышения к евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ выросли из-за надежды на то, что все-таки будет заключено соглашение по торговле между США и Китаем, а также на фоне отчета ОПЕК, который показал заметное снижение добычи сырой нефти. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России подскочила на 2,03% до 62,76 доллара за баррель. Западно-техасская WTI выросла на 1,87% до 53,39 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии вырос против евро и доллара, поддерживаемый повышением цен на нефть и общим увеличением спроса инвесторов на валюты ЕМ. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра к завершению торговой сессии снизилась на 0,26% до 65,67 рубля за доллар. Пара евро/рубль с расчётом на завтра потеряла 0,09 до 74,15 рубля за один евро.

Несмотря на позитив на рынках, мы не ожидаем заметного укрепления курса рубля. Сложная геополитическая ситуация в отношении России со стороны консолидированного Запада будет сдерживать его усиление.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал»



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