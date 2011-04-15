Нефть копирует отношение к риску

Во вторник рынок нефти руководствовался исключительно сигналами с фондовых рынков. Здесь интерес к риску был повсеместно на подъеме благодаря снижению угрозы очередного шатдауна в США и росту оптимизма в отношении торговых переговоров США и Китая. В итоге котировки Brent добрались до недельных максимумов в районе 63,30 долларов за баррель, правда, удержаться на этих уровнях не смогли и скорректировались почти на 100 пунктов.

Вышеупомянутые факторы стали единственным драйвером подъема цен, тогда как другие сигналы предполагали движение в противоположном направлении. Ежемесячный отчет ОПЕК носил преимущественно негативный характер. Во-первых, картель понизил прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2019 году на 0,05 млн баррелей в день – до 1,24 млн, сославшись на ухудшение перспектив крупнейших экономик мира. Во-вторых, прогноз роста предложения был повышен на 0,08 млн баррелей в день – до 2,18 млн. Изменение своей оценки организация объяснила перспективами роста производства нефти преимущественно в Мексиканском заливе США.

Единственным «светлым пятном» отчета стали данные по январской добыче. В прошлом месяце ОПЕК сократила производство черного золота почти на 800 тыс. баррелей в день – до 30,81 млн. Основное бремя ограничения поставок взяли на себя Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Ангола. Выходит, что в первый месяц действия обновленного соглашения картель выполнил обязательства группы ОПЕК+ на 85%.

Отсутствие выраженной негативной реакции рынка на весьма печальный прогноз ОПЕК можно объяснить прежде всего тем, что на данном этапе инвесторов больше интересует развитие событий в отношениях между США и Китаем. Также в какой-то мере «медвежьи» цифры были ожидаемыми, поскольку рынок уже достаточно долгое время демонстрирует нервозность из-за роста активности в США и перспектив глобальной экономики.

Судя по поведению игроков, позиции котировок остаются хрупкими, и распродажи могут возобновиться в любой момент, тогда как перспективы устойчивого подорожания фьючерсов остаются туманными. Сегодня свой доклад представит МЭА, и если оценки агентства будут более пессимистичными, чем в отчете ОПЕК, Brent рискует возобновить движение на юг. На утренних торгах в среду цены вернулись к тестированию уровня 63.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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