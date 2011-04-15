Санкционная тематика остается в центре внимания российских инвесторов. Вечером вчерашнего дня агентство Reuters сообщило о подготовке сенаторами Л.Грэмом и Р.Менендесем обновленного законопроекта DASKA Act, предусматривающего жесткие санкции в отношении РФ (первоначальная версия была внесена этими же сенаторами в августе прошлого года). Законопроект также как и в предыдущей версии предполагает введение санкций в отношении нового госдолга РФ, жесткие ограничения в отношении российских госбанков, но помимо этого к основным ограничениям добавились еще и санкции в отношении зарубежных энергетических проектов с участием российских компаний (а также ряда физлиц, которые считаются участниками инцидента в Керченском проливе).

На фоне публикации этой новости рубль за несколько минут потерял около 70 копеек, и пара доллар/рубль превысила отметку в 66,50 руб/долл. В целом по итогам вчерашнего дня рубль потерял около 1%, и, если сравнить его изменения с динамикой других валют EM, то большой разницы здесь не наблюдается – бразильский реал, мексиканский песо, южноафриканский ранд, турецкая лира ослабли за вчерашний день против доллара на 0,6-2,1%. Безусловно, тот факт, что рубль резко ослаб за короткое время после публикации в Reuters, говорит о том, что санкционная история послужила основной причиной вчерашнего снижения рубля, но влияние общего отношения инвесторов ко всей группе валют EM не стоит сбрасывать со счетов.

От момента внесения законопроекта в Сенат до его непосредственного рассмотрения может пройти длительный период времени. Вероятно, в ближайшие месяцы вновь состоится ряд публичных слушаний с участием приглашенных экспертов (напомним, что во второй половине прошлого года большинство экспертов выступали против введения санкций в отношении наиболее крупных российских госбанков). Как пишет сам Reuters, Крупные американские энергетические компании могут попытаются заблокировать проект. Таким образом, несмотря на оживление санкционной истории, неопределенность остается достаточно высокой.

Возобновление актуальности санкционной истории способствует смещению пары доллар/рубль в диапазон 66-67 руб/долл.









Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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