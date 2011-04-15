Рынок акций РФ закончил торги в среду падением, несмотря на рост цен на нефть и позитивную динамику на рынках акций в Европе и США, которая поддерживается возросшими надеждами, что США и КНР договорятся между собой по торговле. Похоже, что давление на настроение инвесторов оказала тема новых санкций в отношении компаний и физических лиц в России в США.

В лидерах среди падения в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний нефтегазового (-2,08%) финансового (-1,83%) и транспортного (-1,67%) и секторов.

Индекс ММВБ закончил торги со снижением на 1,88% и закрылся на отметке 2485.76 пункта. Индекс РТС закрылся падением на 2,03% и остановился на уровне 1190.79 пункта на волне повышения курса рубля к доллару и особенно к евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ поднялись на фоне сохраняющихся надежд, что будет заключено новое торговое соглашение между США и Китаем. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России выросли на 1,54%, до 63,38 доллара за баррель. Западно-техасская WTI подскочила на 1,71%, до 54,01 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии вырос против евро и доллара, благодаря росту цен на сырую нефть, несмотря на снижение спроса на ОФЗ. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии снизилась на 0,19%, до 65,75 рубля за доллар.

Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» упала на 0,55, до 74,24 рубля за один евро.

Рубль, похоже, «заякорился» в ожидании более детальной информации по новым американским санкциям в отношении российских компаний и физических

лиц.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал»



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