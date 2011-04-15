Сегодня рынок акций будет больше во власти эмоций, нежели разума

Вчера с самого утра российский рынок акций пошел вниз. Причем снижение наблюдалось на очень хорошем внешнем фоне и нейтральной динамике рубля. Сложно сказать, почему началась фиксация прибыли. Возможно, продавать бумаги стали западные инвесторы, имея какой-либо инсайд по санкционной тематике. Перегретый рынок с охотой поддержал продажи.

После закрытия фондовой сессии прошла информация, что сенаторы республиканцы и демократы внесли новый законопроект о введении санкций в отношении России за «вмешательство в выборы в США», за «злонамеренное влияние в Сирии» и за «агрессию на Украине». В документе предлагается ввести меры против госбанков, российского госдолга, российских зарубежных проектов по сжиженному природному газу, против киберсектора экономики России, а также против отдельных чиновников.

На этом фоне фьючерс на индекс РТС потерял 2%, а рубль в паре с долларом ушел в район 66,5.

Поэтому ждем сегодня открытия рынка акций в сильном, более чем процентном минусе. А вот дальнейшая динамика непонятна. С одной стороны, ничего серьезного не произошло – под страхом таких санкций мы живем уже полгода, и далеко не факт, что нынешнее предложение сенаторов будет принято. С другой стороны, рынок явно перегрет, и рост идет исключительно за счет западных денег, поток которых сейчас прекратится.

Поэтому строить прогнозы сегодня мы не будем – рынком будут править больше эмоции, нежели разум и технический анализ. Что касается последнего, то поддержка Индексу Мосбиржи располагается в районе 2450 пунктов, но скорее всего этот уровень будет пройден вниз уже с открытия. Хуже рынка сегодня могут быть Сбербанк, ВТБ и «Роснефть».

Между тем стоит обратить внимание на бумаги экспортеров, которые поддержит падающий рубль. В том числе «нефтянке» поможет нефть, которая с утра пытается закрепиться выше отметки 64 доллара и, похоже, потихоньку направляется в сторону 70 долларов за баррель.

При таком раскладе больше всех выигрывает «Сургутнефтегаз» с его гигантской долларовой «подушкой». Бумаги компании, особенно «префы» под дивиденды, можно смело покупать.

Динамика рубля во многом будет зависеть от того, поддадутся ли панике иностранные держатели ОФЗ. Вчера Минфин провел довольно успешный аукцион по ОФЗ, разместив бумаги на 41,7 млрд руб. Но это было до того, как сенаторы внесли законопроект по антироссийским санкциям.

При негативном развитии событий пара доллар-рубль сегодня вполне может уйти выше отметки 67.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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