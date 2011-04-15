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14.02.2019

В среду российский рынок акций оказался под давлением продаж

В среду российский рынок акций оказался под давлением продаж из-за угрозы ужесточения санкционного режима со стороны западных стран. Еще до открытия торгов появились сообщения о планах ЕС и США ввести новые санкции в отношении РФ в связи с инцидентом в Керченском проливе – поначалу эти сообщения не оказали сильного влияния на характер торгов, поскольку масштаб предполагаемых санкций пока не известен. Однако позже стало известно о новом законопроекте, внесенном в Сенат США, предусматривающем, помимо прочего, санкции в отношении российского банковского сектора и госдолга, а также в отношении зарубежных нефтегазовых проектов российских компаний. Угроза применения санкций в жестком варианте стала поводом к фиксации прибыли по многим высоколиквидным бумагам. В итоге Роснефть (ROSN) подешевела на 3.1%, Татнефть (TATN) – на 2.9%, Газпром (GAZP) – на 2.7%, Аэрофлот (AFLT) – на 2.5%, ВТБ (VTBR) и Сбербанк (SBER) – на 2.4%, Новатэк (NVTK) – на 2.3%.
Во втором эшелоне была отмечена коррекция вниз по отдельным бумагам. Так, Таттелеком (TTLK) и ЧМК (CHMK) потеряли по 4.1%, Нижнекамскшина (NKSH) – 3.8%, МРСК Сибири (MRKS) – 3.5%.
Фондовые индексы США прибавили в пределах 0.5%, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые закрылись в плюсе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.
В ближайшее время динамика индекса РТС может оставаться под давлением из-за усиления неопределенности, вызванной инициативой американских сенаторов по ужесточению санкций в отношении РФ. По данным технического анализа, индекс РТС вновь закрылся ниже уровня 1200 пунктов, что позволяет трактовать предшествующий пробой вверх как ложный и может спровоцировать усиление процесса сокращения длинных позиций. На валютном рынке в начале торгов вероятно повышение по паре доллар-рубль – санкционные опасения оказывают давление на курс российской валюты.



Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»





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