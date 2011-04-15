У рубля своя игра

Вопреки более чем благоприятному внешнему фону, где инвесторы продолжают заряжаться оптимизмом в отношении торговых переговоров в Пекине, российский рынок заметно просел по итогам торгов в среду. Ведущие индексы – индекс МосБиржи и РТС – потеряли в среднем по 2% после робких попыток выйти в плюс в тандеме с западными площадками.

Рубль в течение дня старался сопротивляться негативным факторам, включая сильный доллар, который сильно надавил на валюты развивающегося сегмента в целом. Однако в конце сессии «американец» усилил рост, добравшись до области 65,80 руб., которая преграждает путь к заветной отметке 66 руб.

Давление на российские активы усиливает возвращение санкционной риторики.

Причем потенциальные ограничения США и ЕС в связи с инцидентом в Керченском проливе не предполагают серьезного ущерба для экономики, поскольку ограничатся отдельными лицами и компаниями. А вот сам факт возобновления этой темы и перспектива рассмотрения ранее отложенных законопроектов определенно снижает привлекательность нашего рынка.

При этом нужно отдать должное – при довольно агрессивном росте доллара на форексе и возвращении на сцену одной из самых болезненных тем, рубль выглядит вполне достойно, даже в сравнении со своими «коллегами по цену» из EM-сегмента. Отчасти негатив компенсируется высокими ценами на нефть и общим аппетитом к риску, но эти факторы не помогут «россиянину» в случае активизации разговоров на тему введения более серьезных ограничений в отношении Москвы.

В ближайшей перспективе внимание игроков будет направлено на уровень 65,50 руб. Нефть продолжает расти, обновляя максимумы уже за пределами уровня 64 доллара за баррель Brent, тогда как доллар повсеместно корректируется на рынке форекс, отступая от недавних максимумов. Соответственно, на открытии сессии рубль с большой долей вероятности перейдет в наступление.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями















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