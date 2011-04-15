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15.02.2019

Необъявленные санкции давят на рубль

Рынок продолжил снижение. Падение не было масштабным, но из за коррекции рубля сильно снизился индекс РТС. Лидерами роста стали акции Полюса (+2,04%). Лидерами падения стали бумаги Сбербанка (-4,43%). Пара USD/RUB впервые с 15 января поднималась выше 67 на фоне новостей о разработке в США планов по расширению санкций на финансовый и сырьевой секторы.
В фокусе отчетность Yandex N.V. (-0,27%). Ожидается, что выручка интернет-гиганта достигнет 126 млрд руб. Наиболее быстрорастущими сегментами могут стать такси, а также различный рекламный и медийный контент. Показатель EBITDA, согласно консенсус-прогнозу, достигнет 39 млрд, рентабельность составит 30%, что на 4 п.п. лучше, чем годом ранее. Прибыль компании может превысить 22 млрд руб. На мой взгляд, акции в 1-м полугодии будут торговаться лучше рынка, если не будет введено нового регулирования отрасли и санкций. Прогноз на 2019 год по доходам оптимистичный: ожидается их рост более чем на 30%, до 163 млрд руб.
Ожидаю положительную динамику. Внешний фон нейтральный. Рынок может отыграть 1% после сильного падения двух торговых дней, несмотря на грядущие выходные. Санкционные ожидания подкосили рубль, но российская валюта может укрепиться вследствие роста цены на нефть. Ориентир по индексу Мосбиржи: коридор 2470-2490 п., по паре USDRUB: 66,00-67,00.



Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»




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