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15.02.2019

В четверг в российском секторе высоколиквидных бумаг преобладали продажи

В четверг в российском секторе высоколиквидных бумаг преобладали продажи, вызванные угрозой новых санкций со стороны западных стран (как сообщается, внесенный в Сенат США законопроект предполагает жесткий вариант санкций, под которые могут попасть российский госдолг и зарубежные проекты российских нефтегазовых компаний). В итоге Сбербанк (SBER) подешевел на 4.4%, АФК Система (AFKS) – на 3.9%, Газпром (GAZP) и ВТБ (VTBR) – на 2.6%. С позиций технического анализа, опровержение пробоя вверх уровня 1200 пунктов по индексу РТС стало поводом к усилению спекулятивных продаж.
Во втором эшелоне была отмечена коррекция вниз по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ПАЗа (PAZA) подешевели на 9.0%, Костромской сбытовой компании (KTSB) – на 4.9%, Центрального телеграфа (CNTL) – на 4.6%.
Фондовые индексы США в среднем немного понизились, фьючерсы на индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые закрылись в среднем в минусе, по азиатским также наметилась коррекция вниз.
По данным технического анализа, возможность углубления коррекции вниз по индексу РТС остается в силе. В то время как первая (эмоциональная) реакция рынка на усиление санкционных рисков может сойти на нет, список факторов давления на рынок в последние дни пополнили опасения, связанные с состоянием глобальной экономики – в США и Германии вышла неожиданно слабая статистика (по розничной торговле и динамике ВВП, соответственно), в Китае наметилось замедление роста цен производителей, что многие связывают со слабым спросом, кроме того, пока отсутствует прогресс в переговорах между США и КНР по вопросам торговли. Надо заметить, что на нефтяном рынке складывается благоприятная для российского рынка акций динамика цен, но этот фактор пока игнорируется трейдерами (во многом из-за рисков, связанных с возможными санкциями). На валютном рынке в начале торгов возможна приостановка роста по паре доллар-рубль после вчерашней избыточной реакции на сообщения о возможности усиления санкций в отношении РФ, но данные технического анализа оставляют в силе возможность среднесрочного повышения после выхода из краткосрочной консолидации.



Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»





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