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15.02.2019

На рынке отмечаются панические распродажи рубля

Рынок акций РФ закончил торги в четверг в «красной» зоне на волне, с одной стороны, опасений новых американских санкций в отношении РФ, с другой, поводом послужило снижение рынков акций в Европе и США на волне слабых данных по розничным продажам в Америке.
В лидерах среди снизившихся в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний финансового (-1.89%), энергетического (-0.49%) нефтегазового (-0.34%) и секторов.
Индекс ММВБ закончил торги со снижением на 1.00% и закрылся на отметке 2460.82 пункта. Индекс РТС закрылся падением на 2.90% и остановился на уровне 1156.31 пунктов на фоне заметного снижения курса рубля к доллару США и евро.
Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ торговались разнонаправленно на фоне отсутствия новых позитивных драйверов для роста и сохраняющихся опасений, что вслед за китайской и европейской экономиками под ударом окажется уже и американская. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России выросла на 0.22% до 63.75 доллара за баррель. Западно-техасская WTI снизилась на 0.41% до 53.68 доллара за баррель.
На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии продолжил падение на волне уже сильного снижения спроса на ОФЗ из-за роста опасений серьезности новых американских санкций. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра к завершению торговой сессии выросла на 0.88% до 67.08 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчётом на завтра подскочила на 0.93 до 75.62 рублей за один евро.
Падение рубля отражает негативные настроения в первую очередь
нерезидентов, которые приближаются к паническим. Сохранение таких
настроений может привести к дальнейшему ослаблению курса российской валюты по примеру того, что было летом прошлого года.



Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела "Гранд Капитал"



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