Волатильность на рынке нефти останется высокой

Планомерное укрепление котировок нефти продолжилось в четверг и развивается под занавес недели – Brent тестирует уровень 65, новый ноябрьский максимум. Уходящая неделя оказалась весьма плодотворной для рынка после продолжительных неудачных попыток совершить восходящий прорыв.

Оценить устойчивость текущего бычьего импульса можно будет после выходных, когда мировые рынки будут отыгрывать итоги торговых переговоров в Пекине и судьбу правительства США – по последним сведениям Трамп намерен одобрить достигнутое Конгрессом соглашение.

В более долгосрочной перспективе, когда инвесторы проанализируют переговоры и сделают выводы, перспективы рынка будут зависеть от санкций против Венесуэлы и Ирана, перспектив роста мирового предложения, прогнозов по мировому спросу, самочувствия мировой экономики в целом и китайской в частности, а также от действий ОПЕК. В общем, повлиять на динамику цен в предстоящие месяцы может целый ряд факторов, а значит, и волатильность здесь будет оставаться высокой.

Что касается последнего фактора, учитывая угрозу замедления мирового спроса, возрастает вероятность того, что потребность мирового рынка в нефти картеля снизится в этом году. А это означает, что группе ОПЕК+ придется рассмотреть вопрос продления сделки по ограничению добычи.

В ближайшей перспективе сохранение всеобщего оптимизма может помочь Brent расположиться над уровнем 65, однако для подтверждения его пробоя потребуется покорение области 65,50.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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