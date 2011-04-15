В пятницу появились признаки восстановления спроса. Первая эмоциональная реакция на сообщения о возможном усилении санкций со стороны США уступила место более рациональным оценкам, которые показывают заметный разрыв в рыночных мультипликаторах между российскими бумагам и их зарубежными аналогами. Кроме того, трейдеры обратили внимание на рост мировых цен на нефть, благоприятный для российских экспортеров. В итоге акции Татнефти (TATN) подорожали на 3.5%, АФК Система (AFKS) – на 3.0%, Газпрома (GAZP) – на 2.5%, Роснефти (ROSN) – на 2.2%, Сбербанка (SBER) – на 1.7%.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции группы Черкизово (GCHE) подорожали на 8.0%, Северо-Западного морского пароходства (SZPR) – на 4.5%, Томской распределительной компании (TORS) – на 4.3%.

Фондовые индексы США повысились на 0.6% - 1.7%, сегодня торги на биржах США проводится не будут по случаю Дня президентов. Европейские фондовые закрылись в плюсе, по азиатским также наблюдается повышение.

Сегодня в начале торгов возможно повышение по индексу РТС. Внешний фон улучшился после высказываний лидеров США и КНР о прогрессе в торговых переговорах – хотя возможность встречи Д. Трампа и Си Цзиньпина до 1 марта остается под вопросом, благоприятный исход переговоров выглядит все более вероятным. Динамика цен на нефть также оказывает поддержку спросу на российские бумаги (нефть Brent с начала года подорожала более чем на 23%). Между тем активность нерезидентов в течение дня, вероятно, будет невысокой из-за выходного в США (День президентов). На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение наметившегося движения в направлении уровня 66.0 по паре доллар-рубль под влиянием благоприятного внешнего фона.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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