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18.02.2019

Рынок нефти: перебои в поставках добавили оптимизма

В пятницу котировки нефти взлетели к новым почти трехмесячным максимумам над уровнем 66 долларов за баррель. По итогам недели Brent прибавила свыше 6,5%, финишировав вблизи отметки 66,40 впервые с 20 ноября.
Катализатором ралли цен на черное золото послужили сообщения о приостановке работы на ряде участков крупнейшего в мире морского месторождения Safaniyah, где добычей занимается государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco. Из-за неисправностей с электропитанием месторождение не будет работать как минимум до марта, а значит, из общемирового предложения выпадут дополнительные 300 тыс. баррелей в день.
Инвесторы традиционно эмоционально реагируют на новости о перебоях в поставках, что произошло и в этот раз. И вполне возможно, что рынок начнет неделю с роста, отыгрывая влияние этого фактора. Но важно помнить, что основной тон сырьевому сегменту, как и всем рисковым активам, сейчас задают торговые переговоры США и Китая.
На этом фронте все выглядит благополучно, хотя рынкам по-прежнему не хватает конкретики. Завершившиеся в пятницу переговоры стороны охарактеризовали как плодотворные и пообещали вернуться к обсуждениям на предстоящей неделе.
В этом контексте пока все складывается в пользу дальнейшего роста Brent. Однако учитывая высокие позиции котировок, любой негативный сигнал, включая возвращение антирисковых настроений, может столкнуть баррель с достигнутых высот в рамках фиксации прибыли.



Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ





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