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18.02.2019

Новые европейские санкции поддержат акции и рубль

Минувшие выходные ознаменовались двумя важными новостями. В ночь на субботу рейтинговое агентство Fitch объявило о том, что долгосрочный кредитный рейтинг России в национальной и иностранной валютах оставлен неизменным с позитивным прогнозом. Это умеренно-негативная новость, поскольку были надежды, что рейтинг будет увеличен на одну ступень.
В субботу санкции в отношении России объявил Евросоюз. Поводом для них стал арест украинских кораблей в российских территориальных водах. Однако санкции коснутся лишь отдельных физических лиц и не затронут экономику. Это сильный позитивный повод, который говорит о том, что ЕС не хочет обострять отношения с Россией и дает надежду, что и внесенный американскими сенаторами законопроект по санкциям будет принят, как минимум, в более мягком варианте.
При этом долгосрочным фундаментальным негативом является очередной виток ухудшения делового климата в стране в связи с арестом топ-менеджеров инвестиционной компании Baring Vostok. На Западе эти действия будут интерпретированы как вмешательство государства и его силовых структур в конфликт между двумя крупнейшими собственниками банка «Восточный».
Внешний фон сегодня складывается позитивным. Растет фондовая Азия, растут и американские фьючерсы, в районе пятничного закрытия держится нефть. Все это говорит в пользу того, что рынок акций откроется ростом и уже в первой половине дня попробует пройти сопротивление 2500 пунктов.
Кроме Сбербанка, который вновь пойдет в сторону 216 руб, рекомендуем обратить внимание на «нефтянку», которая пока еще не отыграла рост нефти и падение рубля. Более безопасными кажутся акции «Лукойла».
Нефть сегодня не подает признаком роста, но это может быть связано с приближением котировок к отметке 65 долларов за баррель. Здесь возможна небольшая коррекция для снятия перекупленности. Однако цель движения в рамках реализации фигуры «перевернутая голова-плечи» сохраняется прежней – район 70 долларов.
Рубль сегодня попытается уйти под отметку 66, отыгрывая в том числе незначительность европейских санкций. Однако для пробития отметки 65,5 пока нужны новые мощные драйверы.



Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР



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